POL-GI: Einbruch in Licher Spielhalle+Spielhalle in Linden überfallen+Baumstämme in Waldstück in Brand gesetzt

Lich: Bargeld aus Spielcasino gestohlen

Auf Bargeld einer Spielhalle hatten es Einbrecher in der Straße "Am Wall" abgesehen. Sie verschafften sich am Sonntag (13. April) gegen 04.00 über ein Fenster Zutritt ins Gebäude. Aus einer Kasse entwendeten sie das Geld und flüchteten über ein Fenster in unbekannte Richtung. Die Polizei geht bisher von zwei Tatverdächtigen aus: Ein Mann war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug ein schwarzes Basecap, ein schwarzes Kopftuch, einen dunkelbraunen Pullover, eine olivfarbene Weste eine schwarze Hose und Sneaker. Der andere war etwas größer, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Er trug ein dunkles Basecap, eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarz-grüne Handschuhe, eine schwarze Hose und dunkle Sneaker. Wem ist Sonntagfrüh beim Spielcasino in der Straße "Am Wall" etwas Verdächtiges aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf die Identität der beiden Unbekannten geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Spielhalle überfallen

Zwei maskierte und bewaffnete Gestalten überfielen am Montag (14. April) in den frühen Morgenstunden eine Spielhalle in der Konrad-Adenauer-Straße. Unter Vorhalt eines Messers und einer Pistole forderten die beiden Männer gegen 04.00 Uhr Bargeld. Mit Banknoten und einer Menge Münzgeld im Wert von mehr als 1000 Euro, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Großen-Lindener Straße/Kurt-Schumacher-Straße. Bereits vor wenigen Wochen hatten Räuber diese Spielhalle schon einmal heimgesucht. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können. Einer der Männer war mit einem beigefarbenen Parka bekleidet. Er hatte eine Kapuze über seinen Kopf gezogen. Der andere trug eine dunkle Jacke und dunkle Schuhe. Beide verdeckten ihr Gesicht mit einem Schal. Zeugen sollten sich unter 0641/7006-6555 mit der Kripo in Verbindung setzen.

Laubach: Baumstämme in Brand gesetzt

Unbekannte setzten Samstagfrüh (12. April) in einem Waldstück "Ramsberg" mehrere abgeholzte Baumstämme in Brand. Das Feuer wurde der Feuerwehr gegen 07.30 Uhr gemeldet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort Samstagfrüh etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

