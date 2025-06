Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall in Linde

Lindlar (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 20-jähriger Leichtkraftradfahrer am vergangenen Sonntag (15. Juni) bei einem Verkehrsunfall auf der L284 zu. Der 20-jährige Lindlarer war auf der Landstraße in Fahrtrichtung Merlenbach unterwegs, als er gegen 16 Uhr in Höhe der Einmündung zur Straße "Breidenbach" auf den Dacia, einer 57-Jährigen aus Kürten auffuhr. Die Kürtenerin hatte die Landstraße ebenfalls in Richtung Merlenbach befahren und ihre Fahrt verlangsamt, um nach links auf die Straße "Breidenbach" abzubiegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die L284 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Sowohl das Leichtkraftrad als auch der Dacia mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

