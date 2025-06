LPI-SHL: Schaden angeschaut und abgehauen

Benshausen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte bereits am 02.06.2025 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr einen Opel, der auf einem Parkplatz in der Mühlgasse in Benshausen geparkt war. Ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Zeugen berichteten, dass ein dunkelblaues oder dunkelgraues Fahrzeug, welches mit zwei älteren Personen besetzt war, gegen den Opel stieß und die beiden Türen auf ...

mehr