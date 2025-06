Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Benshausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte bereits am 02.06.2025 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr einen Opel, der auf einem Parkplatz in der Mühlgasse in Benshausen geparkt war. Ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Zeugen berichteten, dass ein dunkelblaues oder dunkelgraues Fahrzeug, welches mit zwei älteren Personen besetzt war, gegen den Opel stieß und die beiden Türen auf der Fahrerseite beschädigte. Die Beifahrerin hatte Zeugenaussagen nach blonde hochgekämmte Haare und bei dem Fahrer handelte es sich um einen Mann. An deren Auto muss sich eine Schaden im Bereich der rechten Seite der hinteren Stoßstange befinden. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0141111/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

