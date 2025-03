Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei am Flughafen München vollstreckt mehrere Haftbefehle

Flughafen München (ots)

Gleich drei Haftbefehle am gleichen Tag vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen München am Samstag (29.03).

Zunächst wurde ein 24-jähriger Türke an der Ausreisekontrolle vorstellig. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zur Festnahme des Amtsgerichtes Rosenheim wegen der versuchten unerlaubten Einreise vorlag. Zu vollstrecken waren -59- Tage Freiheitsstrafe oder eine entsprechende Geldstrafe. Nachdem die Person die erforderliche Summe inklusive der Verfahrenskosten zahlen konnte, wurde ihm die Ausreise gestattet.

Ebenfalls Glück im Unglück hatte ein 67-jähriger Türke bei der Einreise aus der Türkei. Bei der Einreisekontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München II wegen einer Ordnungswidrigkeit vorlag. Zu vollstrecken waren -1- Tag Freiheitsstrafe, abzuwenden durch eine entsprechende Geldstrafe. Der Mann konnte die Geldstrafe samt Verfahrenskosten zahlen, er durfte ins Bundesgebiet einreisen.

Zu guter Letzt wollte ein 21-jähriger Türke in die Türkei reisen. Bei der Fahndungsabfrage wurde festgestellt, dass der Man vom Amtsgericht München zur Festnahme aufgrund von Nichterfüllen von Auflagen ausgeschrieben war. Zu vollstrecken waren -4- Tage Jugendarrest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person in die Jugendarrestanstalt München eingeliefert.

