Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch?

Dorndorf (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen machten sich bislang unbekannte Täter an der Beleuchtung bei der Laderampe eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße in Dorndorf zu schaffen. Die Unbekannten rissen Kabel heraus und beschädigten eine Leuchtstoffröhre. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Ob es sich bei der Tat um die Vorbereitungen für einen Einbruch oder eine Sachbeschädigung handelt, ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Bad Salzungen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0147685/2025 entgegengenommen.

