Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Einbruch in Gartenmarkt

Barchfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in einen Gartenmarkt in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld ein. Aus dem Objekt entwendeten die Einbrecher mehrere tausend Euro Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen, verdächtige Geräusche in dem Bereich wahrgenommen haben oder sonst Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0147852/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell