Ein Busfahrer befuhr Dienstagmorgen (10.06.2025) die Eisenacher Straße in Richtung Meimerser Weg in Breitungen. Er übersah den PKW eines 60-Jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Bus und Auto prallten zusammen. Die drei Fahrgäste stürzten und verletzten sich leicht. Ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro entstand.

