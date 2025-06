Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Manipulationen am Pedelec

Meiningen (ots)

Dienstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 31-jährigen Pedelec-Fahrer in der Leipziger Straße in Meiningen. Die Polizisten stellten leistungssteigernde Manipulationen an dem Fahrzeug fest, weshalb ein Führerschein und ein Versicherungskennzeichen erforderlich gewesen wären, um das Pedelec zu fahren. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Zudem reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 31-Jährigen erwartet eine Anzeige.

