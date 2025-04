POL-MG: Verkehrsunfall in Hardt: 68-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Sonntag, 6. April, auf Montag, 7. April, haben bislang unbekannte Täter an der Orffstraße den Pkw eines 30-Jährigen entwendet. Laut Angaben des Halters stand das Fahrzeug am Sonntagabend noch in seiner Einfahrt. Am Montagmorgen war das Auto, ein schwarzer Mercedes GLS, nicht mehr dort. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige ...

