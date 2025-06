Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecs von Schulgelände gestohlen

Wipperfürth (ots)

Zwischen 07:50 Uhr und 14:20 Uhr am Dienstag (17. Juni) entwendeten Unbekannte zwei Pedelecs von einem Fahrradstellplatz an einer Schule in der Straße "Am Mühlenberg". Bei einem der Pedelecs handelt es sich um ein grün-schwarz-rotes Pedelec der Marke "Haibike" mit 12-Gang-Schaltung. Es war mit einem Faltschloss gesichert. Bei dem zweiten Bike handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke "Raymon TrailRay 160E 7.0 SE". Es war ebenfalls mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell