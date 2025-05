Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstähle auf Friedhöfen und aus Vorgärten

Cochem/ Kaisersesch (ots)

Wie die Polizei Cochem bereits berichtete wurde bekannt, dass in der vergangenen Woche in Ortschaften um Kaiseresesch Diebstähle auf Friedhöfen und aus Vorgärten verübt wurden. Ziel des Diebeszuges war das Erlangen von Kunst- und Gebrauchsgegenständen aus Metall. Die Anzahl der Delikte bleibt bisher unklar. Alle Geschädigten sollen sich bei der Polizei in Cochem melden. Es werden auch weiterhin Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen um und auf Friedhöfen oder Vorgärten erbeten. Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840

