POL-PDMY: Pressemeldung Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende 23.05.2025 bis 25.05.2025

Mayen, B 258 (ots) - Am 24.05.2025 kam es auf der B 258 von Mayen-Kürrenberg kommend in Fahrtrichtung Mayen kurz hinter der Kaserne in einer Rechtskurve gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein aus Richtung Kürrenberg kommender 20jähriger PKW-Fahrer geriet in einer Rechtskurve aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit ...

mehr