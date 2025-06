Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall beim Überholen

Marienheide (ots)

Am Abend des 16. Juni (Montag) waren ein 20-Jähriger mit seinem BMW und eine 54-jährige Jaguar-Fahrerin auf der Leppestraße in Richtung Lindlar unterwegs. Gegen 19:50 Uhr wollte der 20-Jährige den vor ihm fahrenden Jaguar überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Autos scherte der 20-Jährige wieder hinter dem Jaguar ein und fuhr auf diesen auf. Durch den Unfall wurden die 54-jährige Gummersbacherin sowie ihre 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Marienheider blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Führerschein des BMW-Fahrers wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

