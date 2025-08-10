PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (800) Zeugen nahmen Pkw-Aufbrecher vorläufig fest

Zirndorf (ots)

Ein aufmerksamer Passant beobachtete am Freitagnachmittag (08.08.2025) einen mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher in Zirndorf. Zusammen mit dem Fahrzeuginhaber nahm er den Mann vorläufig fest und übergab ihn an die Polizei.

Der Passant bemerkte den jungen Mann gegen 14:30 Uhr, wie er sich zunächst an mehreren geparkten Pkw zu schaffen machte. Schließlich gelang es ihm, in eines der Fahrzeuge zu kommen. Zusammen mit dem 28-jährigen Inhaber des Pkw nahm der 42-Jährige den Tatverdächtigen kurzerhand vorläufig fest. Eine hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Zirndorf nahm den 19-jährigen kurz darauf in Empfang.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
