Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach versuchtem Raub, Einbrüchen, gestohlenen Autos und mehr

Lüdenscheid (ots)

Zeugensuche nach Raubversuch

Ein 61-jähriger Lüdenscheider ist am Mittwochabend, um 22:45 Uhr, Opfer eines versuchten Straßenraubes in der Bahnhofsallee geworden. Der Geschädigte sei unvermittelt von hinten geschubst worden. Er fiel zu Boden und schlug mit dem Kopf auf der Bordsteinkante auf. Die bislang unbekannten Täter zogen an seiner Jacke, ehe er sich durch lautes Rufen bemerkbar machte. Nachdem er sich schließlich bewusstlos stellte, entfernten sich die Beschuldigten. Der Geschädigte konnte keine Beschreibung seiner Angreifer abgeben. Er erlitt eine Platzwunde an der linken Augenbraue. Gestohlen wurde nichts. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter 9099-0 entgegen.

Taschendiebe unterwegs

Einer 73-Jährigen wurde am Mittwoch gegen Mittag die Geldbörse gestohlen. Sie bestieg nach einem Einkauf den Bus der Linie 48 am Bräucken und fuhr bis zum Sauerfeld. Dort wechselte sie in die Linie 53. In dem Bus bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Bemerkt hatte sie nichts. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Eine 55-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen beim Brötchenkaufen bestohlen. Sie bezahlte gegen 9 Uhr in der Bäckerei Am Wasserturm ihre Brötchen und verließ das Geschäft. Fünf Minuten später stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. (cris)

Heißer Reifen

In der Nacht auf Dienstag wurde ein beschädigter Reifen an einem geparkten Mercedes am Raithelplatz festgestellt. Offenbar hatten Unbekannte in der Nacht einen Pizzakarton angezündet und zu Boden geworfen, dieser sorgte für die Beschädigung. Hinweise nimmt die Lüdenscheider Polizei entgegen.

Einbrecher aktiv

Mittwoch wurde in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Zwischen 15:30-18:15 Uhr war ein Haus am Cimbernweg das Objekt der Begierde. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten ein Laptop, sowie Bargeld. Zwischen 14-19:45 Uhr waren Unbekannte zudem an der Buschloher Straße aktiv, auch hier nutzten sie ein Fenster zum Einstieg. Es wurde Schmuck entwendet, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Fahrzeuge entwendet

Ein grauer 5er BMW und ein grauer BMW X5 wurde zwischen dem 26.11.-04.12. vom Gelände eines Autohändlers an der Kölner Straße entwendet, vermutlich gelangten der oder die Täter widerrechtlich an die Schlüssel der Fahrzeuge und fuhren mit diesen unbemerkt davon. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die insbesondere zur Nachtzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben. Hinweise nimmt die Lüdenscheider Polizeiwache entgegen.

Diebin erwischt

Einer 10-Jährigen, die am Rathausplatz unterwegs war, wurde am Mittwochmittag das Handy geklaut. Die Mutter konnte es orten und eine 17 Jahre alte Lüdenscheiderin wurde einige Straßen weiter angetroffen, sie führte das Handy mit sich und wird nun des Diebstahls beschuldigt. Zudem konnten auch weitere Gegenstände aufgefunden werden, so zum Beispiel eine Handtasche, die zuvor einer Dame in einer Arztpraxis an der Knapper Straße entwendet wurde. Gegen die Minderjährige wird nun ermittelt, sie wurden duurch die Polizei den Eltern übergeben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell