Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (801) Pkw kollidiert mit Motorradgruppe - Zwei Schwerverletzte

Engelthal (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Motorrädern kam es am Sonntagnachmittag (10.08.2025) bei Engelthal (Lkrs. Nürnberger Land). Zwei Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen.

Der 83-jährige Fahrer eines Mercedes war kurz vor 17:00 Uhr von Engelthal kommend in Richtung Kruppach unterwegs. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet das Fahrzeug in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenspur. Hier kam ihm eine Gruppe aus acht Motorradfahrern entgegen. Der Mercedes stieß mit zwei Krafträdern zusammen. Beide Fahrer (45 und 62) wurden von Ihren Maschinen geschleudert und schwer verletzt. Sie kamen nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle mittels zweier Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser. Der 83-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und kam ebenfalls in ein Klinikum.

Die Polizeiinspektion Hersbruck nimmt den Verkehrsunfall zur Stunde vor Ort auf. Die Beamten werden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Die Verbindungsstraße zwischen Engelthal und Kruppach ist bis zur Beendigung der Maßnahmen voll gesperrt.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

