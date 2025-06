Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Streit eskaliert

Weisenbach (ots)

Warum es in den Morgenstunden des Sonntags zu Streitigkeiten zwischen einem Ehepaar gekommen war, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte gegen 7.50 Uhr und dem Eintreffen im Wohngebiet Birket wurde ein Ehepaar zum Teil schwerverletzt in deren Haus aufgefunden und durch den Rettungsdienst samt Notärzten medizinisch erstversorgt. Anschließend wurde die 34-jährige Frau mit dem Rettungshubschrauber und auch der verletzte 37-Jährige in umliegende Kliniken eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Streit zwischen dem Paar eskaliert, bei dem auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Um die beiden ebenfalls vor Ort anwesenden Kinder kümmerten sich das Notfallkrisenteam und Angehörige. Aktuell laufen die Ermittlungen zum Hintergrund der Streitigkeiten unter Einsatz von Polizeistreifen und Spezialisten der Kriminalpolizei.

