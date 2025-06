POL-OG: Rastatt, A5 - Fahrzeug in Brand geraten

Rastatt, Niederbühl (ots) - Gleich zwei versuchte Einbrüche in ein Clubhaus und eine Freilufthalle in der Baulandstraße, die sich am Donnerstagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr ereignet haben, beschäftigen die Ermittler des Polizeireviers Rastatt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei mutmaßliche Täter versucht haben die Schlösser der Gebäude gewaltsam aufzubrechen. Zusätzlich soll eine Glasscheibe ...

