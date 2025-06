Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Schwerer Raub, Zeugen gesucht

Oppenau (ots)

Nach einem Vorfall am Mittwochabend im Freizeitbad in der Straße "Einmatt" ermitteln nun die Beamten der Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines schweren Raubes. Laut Schilderung der beiden Geschädigten sollen sie gegen 17:40 Uhr von drei männlichen Personen mit Messern bedroht, dann geschlagen und im weiteren Verlauf beraubt worden sein. Anschließend seien die drei Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet. Nach den ersten Ermittlungen richtet sich der Fokus auf zwei Heranwachsende. Der noch unbekannte dritte Tatverdächtige wird als deutlich jünger und ohne Bart beschrieben. Er soll ein rotes Oberteil sowie eine graue Jogginghose getragen haben. Das Trio soll sich nach dem Vorfall noch längere Zeit im Stadtpark aufgehalten haben. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

/af

