POL-SUL: Vermisste 60jährige aus Bildstock wieder zurück

66125 Saarbrücken - Dudweiler (ots) - Am 10.01.2025 kam es gegen 19:20 Uhr im Einmündungsbereich Theodor-Storm-Straße / Sulzbachtalstraße in 66125 Saarbrücken - Dudweiler zu einem Fall des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die geschädigte Verkehrsteilnehmerin hielt mit ihrem Pkw an der dortigen Lichtzeichenanlage an, ehe sich kurze Zeit später ein bis dato noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug ...

