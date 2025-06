Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Versuchte Einbrüche

Rastatt, Niederbühl (ots)

Gleich zwei versuchte Einbrüche in ein Clubhaus und eine Freilufthalle in der Baulandstraße, die sich am Donnerstagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr ereignet haben, beschäftigen die Ermittler des Polizeireviers Rastatt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei mutmaßliche Täter versucht haben die Schlösser der Gebäude gewaltsam aufzubrechen. Zusätzlich soll eine Glasscheibe der Freilufthalle mittels einem Stein eingeschlagen worden sein. Beide Vorfälle konnten von zwei Zeugen beobachtet werden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbruchsversuchen derzeit geprüft. Überdies konnten im Laufe des Tages in der Straße "Am Kanaldamm" drei Kinder gesichtet werden, die vorbeifahrende Radfahrer mit Steinen beworfen haben sollen und auf welche die Zeugenbeschreibungen in Bezug auf die Einbruchsversuche passen könnten. Zwei der Kinder konnten im Zuge der Aufnahme des Körperverletzungsdeliktes identifiziert werden. Ob die Kinder auch mit den Einbruchsversuchen im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen- Weitere sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegengenommen.

/af

