Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brand bei einem Entsorgungsbetrieb

Offenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zum Brand bei einem Entsorgungsbetrieb im Industriegebiet Kehl-Auenheim. Die umfangreichen Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr und der Polizei dauern aktuell noch an. Eine große Rauchsäule zieht in Richtung der Kehler Hafenbecken. Das Industriegebiet ist weiträumig abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf verletzte Personen. Die Ursache des Brandausbruchs und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unbekannt.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell