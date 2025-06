Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Erfolgreiche Suchaktion unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers

Gernsbach (ots)

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, teilte eine besorgte Bürgerin mit, dass sie von einer Bekannten kontaktiert wurde, die sich nach einem Schwimmbadbesuch in Gernsbach im dortigen Wald verlaufen hätte und einen desorientierten Eindruck mache. Da hier von einer möglichen hilflosen Lage ausgegangen wurde, wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Gaggenau zum Schwimmbad nach Gernsbach entsandt. Zeitgleich wurde ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz angefordert. In einer koordinierten Suchaktion konnte die 59-jährige Dame nach ca. 3,5 Stunden mitten im Wald zwischen Loffenau und Gernsbach wohlbehalten aufgefunden werden./CFK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell