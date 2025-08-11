PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (803) Erinnerung - Herrmann: Bayerische Polizei testet vollelektrische Motorräder im Einsatz (11.08.2025 PM 282a/2025)

Nürnberg (ots)

Das Innenministerium erinnert an folgenden Termin:

Die Bayerische Polizei will neue Maßstäbe in Sachen Zukunftsfähigkeit setzen: Im Rahmen eines einjährigen Pilotprojekts werden vollelektrische Motorräder des Herstellers Zero Motorcycles bei den Verkehrspolizeien Nürnberg und Kempten im Einsatzalltag erprobt. Die uniformierten E-Motorräder ermöglichen insbesondere einen emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb. Das Ziel der Bayerischen Polizei: ihre Mobilität modern, verantwortungsvoll und klimafreundlich zu gestalten.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird am

Dienstag, den 12. August 2025 um 11:00 Uhr am Hallplatz in Nürnberg (auf Höhe Mauthalle)

gemeinsam mit Nürnbergs Polizeipräsident Adolf Blöchl das Pilotprojekt offiziell starten. Im Anschluss werden die elektrisch betriebenen Motorräder und deren Einsatzmöglichkeiten näher erläutert.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

