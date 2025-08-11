Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Skoda prallt in Weidezaun

Hiddenhausen (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstag (09.08.), um 6.50 Uhr eine Bünderin verletzt. Sie fuhr mit ihrem Citroen auf der Mühlenstraße in Richtung Oetinghausen. Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Bielefelder mit seinem Skoda in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, auf Höhe der Kreuzung Mühlenstraße / Wittekindstraße nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der Skoda in einen Weidezaun und kam dann auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 62-jährige Frau aus Bünde wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

