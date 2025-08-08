PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte spannen Klebeband über die Fahrbahn

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Donnerstag (07.08.2025) auf Freitag (08.08.2025) erschrak ein 53-jähriger Autofahrer, als er gegen 00:20 Uhr den Kreisverkehrs Ahmser Straße / Hohe Warth in Herford befuhr, da offenbar ein Hindernis über die Fahrbahn gespannt war. Bei genauer Betrachtung entpuppte sich dieses Hindernis als reißfestes Klebeband. Dieses war von bislang Unbekannten zwischen Verkehrszeichen über den Gehweg und die Fahrbahn gezogen worden. Für einen Pkw stellt das Klebeband sicherlich kein ernsthaftes Hindernis dar. Zweiradfahrer wären bei einem Kontakt allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit gestürzt. Sach- und Personenschäden wären die Folge gewesen. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

