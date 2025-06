Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Nicht ohne Vorbereitung! Polizei Marburg-Biedenkopf informiert am 01.07.2025 über das Auswahlverfahren zum Polizeiberuf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis Marburg-Biedenkopf:

Nie ohne Vorbereitung! Die Polizei Marburg-Biedenkopf informiert über das Auswahlverfahren zum Polizeiberuf. Wer sich für den Beruf des Polizisten/der Polizistin entscheidet, muss kommunikativ, teamfähig und stressresistent sein.

Neben den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen Abi, Fachabi oder mittlere Reife mit dreijähriger Berufsausbildung oder einem Meistertitel muss man hierzu auch die Überzeugung von der freiheitlich demokratischen Grundordnung, die gesundheitliche Tauglichkeit mitbringen und darf nicht vorbestraft sein. Der Weg in das dreijährige duale Studium führt über ein anspruchsvolles Auswahlverfahren.

Um die Chancen zu erhöhen dieses Testverfahren zu bestehen, ist eine ordentliche Vorbereitung sinnvoll. Wie diese Vorbereitung ablaufen kann und mit welchen Themen man in diesem Auswahlverfahren konfrontiert wird, darüber informiert die Einstellungsberaterin Sabine Richter.

Insbesondere Bewerberinnen und Bewerber für den nächsten Einstellungstermin im September 2025 lädt sie für Dienstag, 01.07.2025 um 10.00 Uhr in die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, Raiffeisenstraße 1, in Marburg-Cappel ein. Aber auch an solche, die sich für Februar oder September 2026 bewerben möchten bzw. ein grundlegendes Interesse am Polizeiberuf haben, richtet sich das Angebot.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de oder der Rufnummer 06421/406-125.

Sabine Richter

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell