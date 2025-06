Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstähle aus Autos + Kia angefahren + Zeugensuche nach Kennzeichendiebstahl und Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Diebstähle aus Autos

Eine kleine Ledertasche mit Medikamenten und Kosmetikprodukten entwendeten Unbekannte zwischen Montag, 23. Juni, 12 Uhr, und Dienstag, 8.45 Uhr, aus einem Auto im Spiegelslustweg. Auf unbekannte Weise schlugen sie die Scheibe des blauen Citroen ein, wodurch ein etwa 150 Euro hoher Schaden entstand. Das Diebesgut dürfte einen ähnlich hohen Wert haben. Zwei Sonnenbrillen und ein Portmonee mit einer EC- und Kreditkarte gehören zum Diebesgut, das Kriminelle aus einem geschlossenen Fach in der Mittelkonsole eines Alfa Romeo im Wehrdaer Weg nahmen. Zwischen Dienstag, 24. Juni, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 4.05 Uhr, schlugen sie eine Scheibe ein, verursachten damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden und gelangten an das Diebesgut. Später nutzten sie die EC-Karte noch, um 13-mal am Zigarettenautomaten jeweils zehn Euro zu bezahlen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten im Wehrdaer Weg noch zwei weitere PKW mit eingeschlagener Scheibe fest. Vermutlich handelte es sich in beiden Fällen um versuchte Diebstähle, da bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts fehlte.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Kia angefahren

Anstatt sich um die eingerissene, hintere Stoßstange an einem in der Gerhart-Hauptmannn-Straße geparkten grauen Kia Ceed zu kümmern, fuhr der unbekannte Verursacher nach dem Unfall am Samstag, 14. Juni, zwischen 11 Uhr und 19.15 Uhr, einfach weiter. Der Schaden am Kia ist etwa 2.000 Euro hoch, die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg/ Weimar- Niederweimar: Zeugensuche nach Kennzeichendiebstahl und Unfallflucht

Die Polizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einem Fahrer, nachdem am Mittwoch, 18. Juni, eine rote Mercedes A-Klasse mehrfach aufgefallen ist: Gegen 7.45 Uhr stellte ein unbekannter Mann die rote A-Klasse ohne Kennzeichen in der Tulpenstraße in Niederweimar ab und ging weg. Es handelte sich einen schlanken, etwa 30-jährigen Mann mit Glatze und einem "etwas dunklerem" Hautteint, der ein hellblaues T-Shirt trug. Ein Anwohner informierte die Polizei, eine Streife nahm erste Ermittlungen auf. Unverzügliche Maßnahmen am Mercedes waren nicht nötig, so dass dieser dort belassen wurde. Gegen 14.30 Uhr am selben Tag meldete sich ein anderer Zeuge und berichtete, dass ein Unbekannter seinen VW Tiguan beschädigt hätte, der zwischen 13 Uhr und 14.20 am Niederweimarer See geparkt stand. Eine Streife fuhr zum Parkplatz und nahm die Anzeige bezüglich der Fahrerflucht auf. Dabei stellten sie fest, dass der Schaden an dem VW von der Tür des danebenstehenden Mercedes kommen könnte. Hierbei handelte es sich um die rote A-Klasse, an der sich inzwischen aber Kennzeichen befanden. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass diese Kennzeichen zu einem Opel Astra gehörten. Ermittlungen beim Halter des Opel Astra erbrachten, dass die Kennzeichen vom Opel entwendet worden waren, während dieser zwischen 12.40 Uhr und 14.30 Uhr in der Zimmermannstraße in Marburg geparkt stand. Trotz weiterer Ermittlungen zur roten A-Klasse konnte kein eindeutiger Besitzer ausfindig gemacht werden, so dass die Polizeibeamten eine Abschleppung veranlassten. Durch das beauftragte Abschleppunternehmen konnte wiederum ein Hinweis auf den Fahrzeugnutzer erlangt werden, da dieser das Fahrzeug erst am Tag zuvor nach einer Abschleppung abgeholt hatte. Hierbei hatte es sich um einen 46-jährigen Mann mit einem großen Hund gehandelt, der derzeit offenbar keinen festen Wohnsitz hat. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tulpenstraße, in der Zimmermannstraße oder am Seepark Niederweimar etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit der roten Mercedes A-Klasse oder bezüglich des Kennzeichendiebstahls beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell