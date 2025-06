Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Leitpfosten und Bushaltestelle beschädigt + Betrunken unterwegs- andere gefährdet? + eugensuche zu Unfall auf der K25 + Holzteil verloren + Ford touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg- Schwabendorf: Leitpfosten und Bushaltestelle beschädigt

Entlang der L3077 zwischen Rauschenberg und Schwabendorf entfernten Unbekannte in der Nacht auf Samstag, 21. Juni, mehrere Leitpfosten. Einige davon zogen sie heraus und warfen sie in einen Graben, andere traten sie augenscheinlich ab und beschädigten sie dadurch wesentlich. Zudem zerstörten Unbekannte zwischen 19 Uhr und 8 Uhr eine Scheibe der Bushaltestelle "Sportplatz" in der Brachter Straße. Der entstandene Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Kirchhain/ Marburg: Betrunken unterwegs- andere gefährdet?

Die Polizei kontrollierte Sonntagabend, 22. Juni, den Fahrer eines Smart, nachdem Zeugen seine auffallende Fahrweise auf der B3 in südliche Richtung gemeldet hatten. Bei der Kontrolle gegen 22.20 Uhr zeigte der Atemalkoholtest 1,7 Promille bei dem 55-jährigen Fahrer aus Marburg an. Er musste für weitere Maßnahmen, darunter eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins, mit zur Polizeistation kommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge war er zunächst von Kirchhain kommend auf der B62 unterwegs gewesen. Auf der Strecke zum Cölber Dreieck soll der Smart mehrfach über die Fahrbahnmitte hinaus in den Gegenverkehr gefahren sein. Personen, die dies beobachteten oder womöglich ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Allendorf: Zeugensuche zu Unfall auf der K25

Der 38-jährige Fahrer eines Opel Astra geriet am Samstag, 21. Juni, gegen 18.35 Uhr nach rechts von der Fahrbahn der K25 ab, touchierte die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Offenbar hatte der Fahrer aus Dautphetal einem weißen Kombi ausweichen müssen, der ihm auf seiner Spur entgegengekommen und anschließend weiter gefahren war. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste für weitere Maßnahmen zunächst noch mit auf die Polizeistation: Ein Atemalkoholtest hatte über zwei Promille angezeigt. Es folgte unter anderem eine Blutentnahme, anschließend die Entlassung. Der Opel musste abgeschleppt werden, es entstand ein etwa 9.000 Euro hoher Schaden am PKW, zudem etwa 150 Euro an der Leitplanke. Die Polizei sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg/ B3: Holzteil verloren

Auf der B3 in Richtung Gießen verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag, 21. Juni, in Höhe der Anschlussstelle Marburg-Hauptbahnhof ein Holzteil. Der Fahrer eines BMW kollidierte gegen 14.25 Uhr damit, es entstand ein vierstelliger Schaden. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere PKW auf dem Standstreifen in Höhe des Unfallorts, darunter auch ein PKW mit Anhänger. Ob es sich hierbei um weitere beschädigte Autos handelte oder das Holzteil womöglich als Ladung von einem dieser Fahrzeuge fiel, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Ford touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 20. Juni, zwischen 10 und 11 Uhr einen schwarzen Ford Focus, der in der Kirchbergstraße auf dem Aldi-Parkplatz geparkt stand. Anstatt sich um den etwa 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

