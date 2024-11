Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Mann mit vier Haftbefehlen

Hamm (ots)

Gleich fünf Haftbefehle haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Donnerstag (21. November) vollstreckt. Ganze vier davon gingen allein auf einen 60-Jährigen.

Der türkische Staatsangehörige wurde am Nachmittag vor der Wache angetroffen und kontrolliert. Weil er beharrlich die Zahlung von Bußgeldern ignoriert hatte, hat die Staatsanwaltschaft Bochum in vier Bußgeldverfahren Haftbefehl erlassen. Dem in Hamm wohnenden Mann drohten insgesamt 23 Tage Erzwingungshaft. Durch die sofortige Zahlung der Bußgelder in Höhe von 318 Euro konnte der Mann die Haft abwenden und wurde wieder entlassen.

Kurz zuvor war Bundespolizisten im Hauptbahnhof ein 23-jähriger Ukrainer ins Netz gegangen. Der Mann wurde vom Amtsgericht Heilbronn mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Bandendiebstahls gesucht. Mit weiteren Tätern hatte er gewerbsmäßig Motorräder und Quads gestohlen und in Einzelteilen weiterverkauft. Er wurde bis zur Vorführung beim Haftrichter in Polizeigewahrsam genommen.

