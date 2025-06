Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + PKW-Aufbrüche + Einbruch in Cocktailbar + Mit Alkohol aber ohne Führerschein + In Friseursalon eingestiegen + Scheibe eingeschlagen + Mercedes beschädigt + Unfallflucht +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: PKW-Aufbrüche

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte auf der Suche nach Diebesgut mehrere PKW auf. In der Rudolf-Bultmann-Straße schlugen sie die Beifahrerscheibe ein und entwendeten ein Portmonee im Wert von etwa 30 Euro aus einem schwarzen 7er BMW. Der etwa 500 Euro Schaden entstand zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr. Auf unbekannte Weise öffneten Diebe zwischen Montag, 16. Juni, 19 Uhr, und Freitag, 20 Uhr, in der Wilhelm-Roser-Straße eine braune Mercedes A-Klasse und durchsuchten sie. Offenbar fanden sie dabei aber nichts Brauchbares. Ähnlich erfolglos verlief der versuchte Diebstahl am Mittwoch, 18. Juni, zwischen 10.30 Uhr und 12.35 Uhr in der Straße Pilgrimstein. Auf ebenfalls unbekannte Weise öffneten die Kriminellen einen offenbar verschlossenen Stellantis DS7, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Diebesgut fanden sie nicht. Eine pinke Tüte entwendeten Diebe aus einem schwarzen Hyundai Kona, der zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 8.25 Uhr, in der Rosenstraße geparkt stand. Dafür schlugen sie eine Scheibe ein und verursachten damit einen etwa 150 Euro hohen Schaden. Vermutlich waren sie aber von ihrer Beute enttäuscht: in der Tüte befand sich ein Kinderbuch und eine Schnullerkette. Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag schlugen Diebe in der Neue Kasseler Straße die Scheibe eines weißes Opel Corsa ein, der zwischen 23.30 Uhr und 11.45 Uhr im Parkhaus stand. Sie verursachten einen etwa 400 Euro hohen Schaden und entwendeten eine Handtasche und ein Portmonee mit Geld und Ausweisen im Gesamtwert von etwa 450 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu den Diebstählen (Telefonnummer 06421/4060). (Y.S.)

Marburg: Einbruch in Cocktailbar

Mit alkoholischen Getränken und einem Kellnerportmonee mit etwa 700 Euro flüchteten Diebe aus einer Cocktailbar am Gerhard-Jahn-Platz. Zwischen 3 Uhr und 8.20 Uhr hatten sie am Samstag, 21. Juni, drei Fenster beschädigt und waren über eins davon letztlich in die Gaststätte eingestiegen. Sie verursachten einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060). (Y.S.)

Breidenbach- Niederdieten: Mit Alkohol aber ohne Führerschein

...war bisherigen Ermittlungen zufolge ein 39-jähriger Eschenburger am Sonntag, 22. Juni, unterwegs. Gegen 1.30 Uhr kam er auf der Fahrt nach Oberdieten nach rechts von der B253 ab, der BMW überschlug sich und kam erst einige Meter weiter auf dem Dach zum Stillstand. Der unverletzt wirkende Fahrer musste aus dem Auto befreit werden und kam zur Abklärung ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille, zudem ist er offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 6.000 Euro hohe Schaden am BMW dürfte einem Totalschaden entsprechen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Biedenkopf zu melden (Telefonnummer 06461/92950). (Y.S.)

Marburg: In Friseursalon eingestiegen

Einbrecher stiegen in der Zeit von Freitag (20.06.2025), 19:00 Uhr bis Samstag (21.06.2025), 09:00 Uhr durch ein Fenster in einen Friseursalon in der Marburger Bahnhofstraße ein. Sie brachen die Kasse auf und ließen Wechselgeld in Höhe von etwa 10 EUR mitgehen. Die Kripo Marburg bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06421 4060 zu melden.

Marburg: Scheibe eingeschlagen

Eine Seitenscheibe eines grauen Audi Q2 schlug ein Dieb am Montagmorgen (23.06.2025) in Marburg ein. Das Fahrzeug parkte "An der Zahlbach". Der Täter durchsuchte im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 05:50 Uhr den Innenraum des Audis, blieb jedoch ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Mercedes beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag (17.06.2025) zwischen 17:25 Uhr und 17:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in der Tom-Mutters-Straße in Wehrda. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Wagen einen schwarzen Mercedes C 220 d, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Unfallzeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06421 4060 bei der Polizeistation Marburg zu melden.

Stadtallendorf: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken stieß ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug am Donnerstagvormittag (19.06.2025) gegen einen geparkten weißen Opel Mokka. Der Unfall ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr in der St.-Michael-Straße in Höhe der Hausnummer 19 in Stadtallendorf. Zeugen des Unfalls können sich telefonisch unter 06428 93050 an die Polizeistation Stadtallendorf wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

