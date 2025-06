POL-MR: Die vermisste 14-Jährige aus Marburg ist wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Praxen im Fokus von Dieben In der Deutschhausstraße gerieten in der Nacht von Dienstag (17. Juni) auf Mittwoch (18. Juni) Praxen in den Fokus von Dieben. Bei einem Einbruchsversuch über ein Fenster in eine Ergotherapiepraxis hinterließen sie einen Schaden in Höhe von 500 Euro. ...

mehr