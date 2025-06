POL-MR: Praxen im Fokus von Dieben+Mit Kanaldeckel Scheiben eingeworfen+Seat in Neustadt und BMW im Ebsdorfergrund beschädigt+Beim Überholvorgang in den Gegenverkehr

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Praxen im Fokus von Dieben+Mit Kanaldeckel Scheiben eingeworfen+Seat in Neustadt und BMW im Ebsdorfergrund beschädigt+Beim Überholvorgang in den Gegenverkehr

Marburg: Praxen im Fokus von Dieben

In der Deutschhausstraße gerieten in der Nacht von Dienstag (17. Juni) auf Mittwoch (18. Juni) Praxen in den Fokus von Dieben. Bei einem Einbruchsversuch über ein Fenster in eine Ergotherapiepraxis hinterließen sie einen Schaden in Höhe von 500 Euro. In einer anderen Arztpraxis hebelten sie die Tür auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Hier hinterließen sie Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die dort zwischen 16.00 Uhr am Dienstag und 08.00 Uhr am Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Mit Kanaldeckel Scheiben eingeworfen

Ein Unbekannter warf am Freitagfrüh (20. Juni) mindestens drei Fensterscheiben einer Schule in der Straße "Am Schwanhof" ein. Ein Anwohner hörte gegen 02. 15 Uhr ein Klirren und informierte die Polizei. Bis eine Streife an der Schule eintraf, hatte sich der Täter offenbar schon aus dem Staub gemacht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte zuvor in der Nähe einen Kanaldeckel aushob und damit die Scheibe beschädigte. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Seat Leon beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Straße "Am Kaufmarkt" vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Leon und fuhr anschließend einfach davon. Der Unfall ereignete sich am Freitag (13. Juni) zwischen 17.30 und 17.45 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher des 3.000 Euro hohen Frontschadens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Ebsdorfergrund: BMW beschädigt

Rund 1.500 Euro kostet die Reparatur an einem BMW, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen 3er in der Hachborner Straße an der Stoßstange vorne links womöglich bei einem Parkmanöver touchierte. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch (18. Juni) zwischen 18.40 und 19.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Breidenbach: Bei Überholvorgang in den Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Nach einem Überholvorgang auf der Bundesstraße 253B sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war am Mittwoch (18. Juni) gegen 19.30 Uhr auf der zweispurigen Bundesstraße von Niederdieten in Richtung Oberdieten unterwegs. Plötzlich überholte er verbotswidrig zwei nebeneinander fahrende Verkehrsteilnehmer und geriet in den Gegenverkehr. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein entgegenkommende 22-jährige Corsa-Fahrerin nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte sie mit der Schutzplanke. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

