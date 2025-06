Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schmierereien + Audi zerkratzt + Zeugensuche nach Motorradunfall + Schaden an Toyota

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Schmierereien

An eine Steinmauer im Gisonenweg sprühten Unbekannte mit weißer Farbe politische Parolen. Den etwa 500 Euro hohen Schaden stellten Zeugen am Freitag, 13. Juni, fest. Wann genau die Sachbeschädigung stattfand, ist bislang unbekannt. Der Staatsschutz der Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Audi zerkratzt

Lange Kratzer hinterließen Unbekannte im Lack eines schwarzen Audi, der zwischen Montag, 16. Juni, 20 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, in der Straße Am Richtsberg geparkt stand. Der Schaden auf der linken Seite des A3 dürfte etwa 1.000 Euro hoch sein. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ockershausen: Zeugensuche nach Motorradunfall

Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Weimar (Lahn) kam am Dienstag, 17. Juni, aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Das Motorrad fing Feuer und brannte komplett aus. Der Unfall passierte gegen 17.50 Uhr in der Graf-von-Stauffenbergstraße. Der Kradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun mit Sandsteinsockel, stürzte um kam letztlich ins Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden am Zaun, das BMW-Motorrad hatte einen Wert von geschätzt 8.000 Euro, das Feuer beschädigte zudem noch die Asphaltdecke, so dass weitere 5.000 Euro zu Buche schlagen. Bisherigen Informationen sollen zwei Zeugen am Unfallort gewesen ein- darunter eine Frau in einem Kleinwagen. Die Polizei bittet diese beiden und womöglich weitere vorhandene Zeugen, sich zeitnah unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg: Schaden an Toyota

Im Rollwiesenweg verursachte ein unbekannter Autofahrer einen geschätzt 3.000 Euro hohen Schaden an einem weißen Toyota Aygo, der dort am Montag, 16. Juni, zwischen 9.05 Uhr und 11.30 Uhr geparkt stand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

