POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Wadern (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.04.2025 gegen 00:00 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen. Eine männliche Person beschädigte in der Poststraße in Wadern fünf geparkte Fahrzeuge. Zeugen wurden bei der Tatbegehung durch den Lärm auf die Person aufmerksam und ...

mehr