Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigungen an fünf geparkten Fahrzeugen in Wadern in der Poststraße.

Wadern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.04.2025 gegen 00:00 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen. Eine männliche Person beschädigte in der Poststraße in Wadern fünf geparkte Fahrzeuge. Zeugen wurden bei der Tatbegehung durch den Lärm auf die Person aufmerksam und konnten beobachten, wie die Person nach den mutwilligen Beschädigungen, sich in Richtung ARAL-Tankstelle zu Fuß entfernte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise zu den Taten bzw. zu dem Täter können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell