POL-HAM: Hyundai Santa Fe in Werries von der Grundstückszufahrt gestohlen

Ein PKW, Hyundai Santa Fe in der Farbe Weiß wurde durch bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 6. September 22:00 Uhr bis Samstag, 7. September, 07:45 Uhr von der Eichenstraße in Hamm - Uentrop entwendet. Der 51jährige Geschädigte hatte das Fahrzeug mit HAM-Kennzeichen zum Tatzeitraum in seiner Grundstückseinfahrt zum Parken abgestellt. Das Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Go-System. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

