POL-MR: Jubiläums-Treffen von Polizei-Bullis im Polizeioldtimer Museum

Marburg-Biedenkopf

Polizeioldtimer Museum Marburg

Die nächste Öffnung im Polizeioldtimer Museum Marburg hat es in sich. Sie findet am Sonntag, 29. Juni, 11 bis 17 Uhr statt, und das bei freiem Eintritt. Neben den über 110 historischen Polizeifahrzeugen des Museums sind an diesem Tag noch weitere Polizeioldies zu bewundern. Gleichzeitig findet der kreisweite Museums-Sonntag unter dem Motto "Nach Strich und Faden" statt. Es wird zudem ein weiterer Neuzugang präsentiert und ein Fernsehteam ist zuvor live im Museum.

Wer also mobile Kulturgeschichte live erleben möchte, hat an diesem Sonntag die einmalige Gelegenheit dazu. Die liebevoll gepflegten Polizeifahrzeuge sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt.

Zum 75. Bulli-Jubiläum ein Treffen im Museum

Die Museumsmacher haben zu diesem Öffnungstermin eine Sonderaktion zum 75. Bulli-Jubiläum auf die Beine gestellt. "Das Jubiläum "75 Jahre VW Bulli bei der Polizei" möchten wir während des Museumstages mit den Besuchern feiern", so der Vorsitzende Eberhard Dersch. Hierzu werden weitere historische Polizei-Bullis aus ganz Deutschland ihren Weg nach Marburg finden und vor Ort zu bestaunen sein.

Ergänzt wird die kleine Bulli-Parade durch Infos und Fotos zur Geschichte der VW Transporter im Polizeieinsatz. "Besonders würden wir uns freuen, wenn auch andere Oldie-Besitzer, insbesondere eines VW T1 bzw. T2, uns an diesem Tag mit ihren Fahrzeugen besuchen und somit die bunte Vielseitigkeit der Bullis dokumentieren" so der Vorsitzende weiter. "Sollten größere Gruppen zum Museumstag anreisen wollen, bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme über info@polizeioldtimer.de."

Für unsere jüngeren Gäste gibt es an diesem Tag die Möglichkeit in einem echten Polizeibus auf dem Museumsgelände mitzufahren. Zudem besteht für Chance, Bilder auf einem echten Polizeimotorrad zu machen. Eine schöne Erinnerung an den Besuch im Polizeioldtimer Museum Marburg. Zudem steht eine Hüpfburg zum Austoben bereit.

Weiterer VW-Bulli als Neuzugang

Passend zum Bulli-Treffen können die Museumsverantwortlichen noch einen VW-Bus als Neuzugang präsentieren, einen T5. Dieser Einsatz-Bulli mit Allradantrieb aus dem Jahr 2011 gehörte bis 2024 zum Fuhrpark der Polizei Nordrhein-Westfalen und war im Bereich des Polizeipräsidiums Aachen eingesetzt. Nun ergänzt er die Bulli-Sammlung im Polizeioldtimer Museums Marburg.

Ausgestellte historische Feuerwehrfahrzeuge vervollständigen die Oldie-Ausstellung an diesem Tag. Zudem sind Oldtimerliebhaber dazu aufgerufen, ebenfalls ihre Schätzchen auf dem Museumsgelände zu präsentieren, um dem Ganzen einen würdigen Rahmen zu geben.

HR-Fernsehen sendet live aus Marburg

Für Freitag, 27. Juni, sind Schaltungen in der HR-Nachmittagssendung "hallo hessen" ins Polizeioldtimer Museum nach Marburg geplant. Darin werden einige der sehenswerten Fahrzeuge des Museum kurz vorgestellt. Die Sendung ist nachträglich natürlich auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Das Vereinsheim lädt die Besucher zum Verweilen ein. Natürlich gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee und Kuchen. Ein Besuch lohnt sich, denn der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf www.polizeioldtimer.de

Techn. Daten VW T5:

Baujahr - 2011

Antriebsart - 2 L / 4 Zylinder / Dieselmotor Automatikgetriebe/ Allradantrieb / 180 PS Höchstgeschwindigkeit - 188 km/h Sonderausstattung Funkanlage, Pintsch-Bamag Sondersignalanlage, Frontsignaltafel, stoßfeste Kunststoffverglasung u.v.m.

