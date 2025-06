Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht + in Autos gegriffen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Am Mittwochmorgen (25.06.2025), gegen 09:30 Uhr, war eine 50-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Dexbacher Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 33 übersah sie offenbar einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Sie bremste ihr Pedelec abrupt ab und stürzte in der Folge. Der Fahrer des von rechts kommenen grauen Autos fuhr weiter ohne sich um die leicht verletzte 50-Jährige zu kümmern. Die Polizei sucht nun den Fahrer des grauen Pkws. Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer oder dessen Auto geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

Marburg: in Autos gegriffen

Zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr betrat ein Unbekannter in der vergangenen Nacht (26.06.2025) die Tiefgarage in der Sybelstraße. Er griff durch ein offenstehendes Fenster in einen Opel Combo Van und durchwühlte diesen offenbar nach Wertgegenständen. Bei einem Chevrolet Orlando zerstörte er die Scheibe an der Fahrerseite und stahl aus dem Auto rund 40 Euro Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb geben können, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

