Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmengebäude - Bargeld aus Tresor entwendet

Kirchlengern (ots)

(hd) In der Nacht von Mittwoch (06.08.2025) auf Donnerstag (07.08.2025) drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Elsestraße in Kirchlengern ein, indem sie ein Fenster und eine Stahltür beschädigten. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume. Hier fanden sie einen Tresorschlüssel vor. Mit diesem konnten sie das vorhandene Wertbehältnis öffnen und Bargeld sowie mehrere Debitkarten entwenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

