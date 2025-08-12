Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (806) Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht
Fürth (ots)
Am frühen Montagmorgen (11.08.2025) trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau in Fürth-Unterfarrnbach in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Die Geschädigte war gegen 05:45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit und lief am Westufer des Main-Donau-Kanals, unterhalb der Hafenbrücke.
Hier wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der auf der steinernen Treppe der befestigten Böschung unterhalb der Brücke saß und an seinem entblößten Glied manipulierte. Dabei suchte er Blickkontakt zur Geschädigten.
Die Frau entfernte sich und verständigte im Laufe des Tages die Polizei. Sie gab an, den Mann bereits vor ca. zwei Wochen an selber Örtlichkeit in gleicher Art und Weise gesehen zu haben.
Beschreibung des Mannes:
zwischen 30 und 50 Jahre, stämmige Figur, dunkle Haare mit "Topfschnitt". Er trug keine Hose.
Beamte der Kriminalpolizei ermitteln in diesem Fall und bitten Personen, die Angaben zur Tat oder dem bislang Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.
Erstellt durch: Janine Mendel
