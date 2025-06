Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (12.06.2025)

Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein Pedelec-Fahrer gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 5739 zwischen Döggingen und Bräunlingen Dögginger Straße (K5739) bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus schwer verletzt worden. Ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr auf der Verbindungsstraße von Döggingen nach Bräunlingen. In gleicher Richtung war ein 35-jähriger Fahrer mit einem Kraftomnibus unterwegs. Als der Busfahrer 66-jährigen Mann auf seinem Zweirad überholte scherte dieser plötzlich und ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, nach links zur Fahrbahnmitte aus und prallte hierbei gegen den Bus. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 66-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung brachte ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell