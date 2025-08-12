PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (805) Auffahrunfall im Nürnberger Westen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Mittwoch (06.08.2025) ereignete sich an einer Kreuzung im Nürnberger Westen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Verkehrspolizei bittet daher um Zeugenhinweise.

Gegen 14:20 Uhr befuhr die Fahrerin eines schwarzen Audi TT Coupè die Maximilianstraße und fuhr bei grün in die Kreuzung zur Fürther Straße ein. Dort musste sie auf Grund Rückstaus anhalten, wobei ihr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer ins Heck fuhr. Der Fahrer/die Fahrerin entfernte sich daraufhin ohne anzuhalten.

Die Fahrerin des Audi erlitt durch den Aufprall Kopfschmerzen, dass Heck ihres Fahrzeugs wurde eingedrückt bzw. zerkratzt.

Der unbekannte Pkw soll weiß gewesen sein. Eine detailliertere Beschreibung ist nicht möglich.

Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei ermitteln wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und suchen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

