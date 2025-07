Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Teure Einreise über den Flughafen Bremen: 27-Jähriger muss über 800,- Euro zahlen.

Bremen, Flughafen, 20.07.2025 / 09:57 Uhr

Am Sonntagvormittag landete mit einem Flug aus Moldau ein Ehepaar in Bremen. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle wurde es für den 27-jährigen Moldauer dann unangenehm, denn die Bundespolizisten stellten fest, dass der Mann noch eine offene Rechnung bei der Bundesrepublik Deutschland hatte: Er hatte sich im Jahr 2022 unerlaubt in Deutschland aufgehalten, einen daraus resultierenden Strafbefehl ignoriert und war anschließend für die Behörden nicht mehr auffindbar.

Seit April 2024 wurde er deshalb mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden i. d. OPf. gesucht. Mit der Grenzkontrolle der Bundespolizei hatte der Mann nun seine Strafe in Höhe von 882,50 EUR zu zahlen oder er hätte sich für drei Wochen in der nächstgelegenen JVA wiedergefunden. Der mittlerweile im Landkreis Cloppenburg wohnhafte Mann zahlte und war etwa eine Stunde nach der Kontrolle wieder auf freiem Fuß. Dennoch war es eine wohl unerwartet teure Wiedereinreise in die Wahlheimat.

