BPOL-HB: Gesuchter Dieb aus Bremen von Super-Recognizer der Bundespolizei verhaftet.

Bremen, Hauptbahnhof, 16.07.2025 / 19:30 Uhr

Ein nicht bezahlter Strafbefehl führte am Mittwochabend für einen 43-jährigen Mann aus Bremen zum Gefängnisaufenthalt: Am Bremer Hauptbahnhof waren die Zivilfahnder der Bundespolizei im Einsatz. Auch dabei war ein sogenannter Super-Recognizer, der ein besonders ausgeprägtes Talent dafür hat Personen wiederzuerkennen. So kam es dann, wie es kommen musste: Die Ordnungshüter erkannten den wegen Diebstahl gesuchten Inder aus Bremen.

Da dieser einen Strafbefehl des Bremer Amtsgerichts in Höhe von 800,- Euro ignoriert hatte, war ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Die Bundesbeamten griffen kurzentschlossen zu und die Handschellen klickten.

Insofern er sich nicht doch noch zahlungswillig zeigt, muss der Mann nun die nächsten drei Wochen im Gefängnis verbringen.

