BPOL-HB: Ehepaar streitet sich so lange lautstark bis die Polizei kommt. Beide wurden per Haftbefehl gesucht - jetzt können sie nicht mehr streiten...

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 15.07.2025 / 19:00 Uhr

Am Dienstagabend stritt sich ein älteres Ehepaar so nachhaltig und lautstark im Personentunnel des Bremer Hauptbahnhofs, dass sich Beamte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei zum Einschreiten entschlossen.

Die Streitigkeit fand ein jähes Ende, da die Polizisten feststellten, dass sowohl die 64-Jährige als auch der 72-Jährige vom Amtsgericht Hamburg per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurden. Da beide die geforderte Summe des jeweiligen Haftbefehls nicht begleichen konnten, stand ein etwa sechswöchiger Haftaufenthalt an. Die Haft erfolgt ordnungsgemäß in nach Geschlechtern getrennten Justizvollzugsanstalten, so dass die beiden zumindest vorerst nicht mehr streiten können.

