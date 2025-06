Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Jugendliche steigen auf Autotransportzug und verursachen hohen Sachschaden

Bremen (ots)

Barnstorf, Bahnhof, 29.06.2025 / 18:00 Uhr

Eine Gruppe von mehreren Jugendlichen soll sich am frühen Sonntagabend auf einem mit Neufahrzeugen beladenen Waggon eines Transportzuges aufgehalten und dabei einen erheblichen Schaden an einem Mercedes verursacht haben. Der Waggon, der mehrere Neufahrzeuge enthielt, war bereits seit einigen Tagen am Bahnhof Barnstorf abgestellt.

Gegen 18:00 Uhr bemerkte der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges, dass sich ein Neufahrzeug eines in Barnstorf abgestellten Auto-Trailers offensichtlich neben dem Waggon befand. Bereits zuvor war einem anderen Lokführer eine Gruppe von Jugendlichen aufgefallen, die sich auf dem Auto-Trailer aufgehalten haben. Am Einsatzort entdeckten die Streifen der Bundespolizei und der Polizei Diepholz einen Mercedes-Neuwagen mit erheblichem Schaden und offener Fahrertür, der sich etwa 15 Meter vom Autowaggon entfernt befand. Personen konnten nicht mehr angetroffen werden.

Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge, hatte sich der beschädigte Mercedes zuvor auf dem Autotransportwagen befunden, bevor er offenbar rückwärts vom Auto-Trailer gefahren worden war und dadurch aus rund 1,5 Metern Höhe auf das Gleisbett aufschlug. Anschließend wurde das Auto noch etwa 15 Meter weiter gefahren bis es beschädigt im Gleisbett stecken blieb.

Während die Beamten vor Ort die Spuren sicherten, meldete sich eine Zeugin. Sie gab an, zumindest einen der Täter identifizieren zu können. Dabei soll es sich um einen 15-Jährigen handeln, der seiner Schwester per Sprachnachricht von dem Vorfall berichtet hatte. Die Beamten der Polizei Diepholz suchten den Jugendlichen an seinem Wohnort in Diepholz auf und befragten ihn im Beisein seiner Mutter zu dem Vorfall vom Sonntag. Er gestand den Beamten, dass er sich schon öfter mit seinen Freunden auf dem Auto-Trailer aufgehalten und Fotos in den Fahrzeugen gemacht habe. Am Sonntagabend habe er sich zusammen mit drei weiteren Begleitern in das Auto gesetzt. Beim Starten des Motors habe sich das Fahrzeug rückwärts bewegt und sei dabei vom Auto-Trailer gefallen.

Die Bremer Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 15-Jährigen und seine drei Freunde. Weil der Mercedes bei dem Vorfall stark beschädigt wurde, müssen die vier Jugendlichen auch mit einer erheblichen Schadensersatzforderung rechnen.

Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Jugendlichen machen können, werden gebeten sich bei der Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Bremen unter Tel. 0421-16299/7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell