Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Detektiv attackiert - Bremer Bundespolizei nimmt Ladendieb fest

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 22.06.2025 / 15:00 Uhr

Die Bremer Bundespolizei nahm am Sonntagnachmittag im Bremer Hauptbahnhof einen 25-Jährigen nach einem räuberischen Diebstahl vorläufig fest.

Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge, hatte der Mann gegen 15 Uhr verschiedene Süßwaren aus den Regalen in der Rossmann-Filiale im Bremer Hauptbahnhof genommen und in seinen Rucksack gesteckt. Als der Ladendetektiv den mutmaßlichen Dieb darauf ansprach und aufforderte, ihn in sein Büro zu begleiten, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht. Nachdem der Ladendetektiv es geschafft hatten, den Dieb in sein Büro zu drängen, schlug dieser wiederholt mit beiden Fäusten in Richtung seines Opfers. Im weiteren Verlauf zog er eine ca. 40cm lange Holzlatte aus seinem Rucksack und bedrohte den Detektiv damit. Erst nachdem ein weiterer Mitarbeiter aus der Rossmann-Filiale zur Hilfe eilte, beruhigte sich der Mann.

Die Bundespolizisten, die zwischenzeitlich alarmiert wurden, nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Für die weiteren Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls wurde er mit zur Bundespolizeiwache genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Bundespolizisten den Ladendieb an die Bremer Landespolizisten, die ihn noch am selben Tag zum Erlass eines Haftbefehls dem Haftrichter vorführten.

