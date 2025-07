Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Vom Flieger direkt ins Gefängnis: Bundespolizisten nehmen gesuchten Betrüger am Bremer Flughafen fest

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 01.07.2025 / 13:20 Uhr

Am Flughafen Bremen nahmen Bundespolizisten am Dienstagnachmittag einen gesuchten Betrüger fest. Gegen den 36-Jährigen lagen gleich zwei Haftbefehle vor.

Der 36-Jährige kam gegen 13:20 Uhr mit einem Flug aus Izmir am Bremer Flughafen an. Bei der Überprüfung seiner Personalien schlug der Polizeicomputer Alarm: Wie sich herausstellte, wurde er gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht. So wollte unter anderem die Staatsanwaltschaft Bremen dem Mann habhaft werden, da er wegen Betrugs eine Geldforderung von mehr als 3.700 Euro nicht beglichen hatte. Zudem suchte das Amtsgericht Bremen-Blumenthal per Sicherungshaftbefehl nach ihm. Ebenfalls wegen Betrugs war der Gesuchte im Jahr 2022 zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Da er gegen Bewährungsauflagen verstoßen und auch dort Geldforderungen nicht beglichen hatte, wurde nun die restliche Freiheitsstrafe fällig. Die Bundespolizisten nahmen den mehrfachen Betrüger direkt nach der Landung, noch am Flugzeug, vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Polizei Bremen übergeben, die ihn dem Haftrichter vorführten.

